شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رحيل زوجته.. وفاة اللواء حسن عيد نائب البرلمان بالسويس بعد إصابته بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار توفي اللواء حسن عيد نائب البرلمان بالسويس داخل العناية المركزة باحدي المستشفيات مساء الجمعه متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. جاءت وفاة اللواء حسن عيد بعد ساعات قليله من وفاة زوجته أمس نتيجة إصابتها بالفيروس كما توفي شقيق نائب البرلمان قبل اسبوعين كان خاض اللواء حسن عيد الانتخابات البرلمانية الأخيرة وفاز بعد أن حصل على أعلي الأصوات أمام منافسيه. فيما خيم الحزن على رواد مواقع التواصل الأجتماعي الذين قاموا بنشر تعازيهم الذي لديه شعبية كبيرة منذ كان ضابطا شرطيا بمديرية امن السويس وتدرج في وظيفته ليصعد قبل خمس سنوات مساعد وزير الداخلية للشؤون الإدارية وحظي على شعبية واسعه لحب الناس له لحسن تعامله معهم وخدمتهم بتفاني حيث كان يشهد له بالطيبه وحسن الخلق. الوضع في مصر

اصابات 128,993

تعافي 108,474

وفيات 7,260

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