شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي: لم يثبت قتل الرسول لمرتد.. وعقوبة تارك الدين في الآخرة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إنه لم يثبت أن رسول الله قتل إنسانًا ترك دينه، مشيرا إلى أن محاربة أبي بكر المرتدين من اجل خروجهم عن النظام العام وليس فقط من أجل ردتهم.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن عقوبة القرآن الكريم لمن يترك دينه «آخروية».
وأكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن حرية المعتقد مصونة ولا ينبغي المساس بها بحال من الأحوال والضغط فيها لا يجدي لأنها مسألة قلبية وإيمانية.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
128,993
-
تعافي
108,474
-
وفيات
7,260
كانت هذه تفاصيل خبر المفتي: لم يثبت قتل الرسول لمرتد.. وعقوبة تارك الدين في الآخرة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.