شكرا لقرائتكم خبر عن أنشطة ثقافية وفنية متنوعة بثقافة أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم قصر ثقافة أبوتيج فعاليات ورشة «أنا فنان أنا مبدع» ضمن سلسلة من الورش الفنية التي يقدمها برنامج التمكين الثقافي لذوي الإحتياجات الخاصة بأسيوط بالقصور والبيوت والمكتبات الثقافية، وذلك بمقر جمعية رسالة، قدمتها الفنانة سميرة عبدالصبور وقد تم تقييم أداء الأطفال وتكريم المتميزين.

نظم قصر ثقافة ديروط ضمن فعاليات برنامج الإبداع لنادي الأدب برئاسة الشاعر أحمد نادى بهلول أمسية أدبية خلال اللقاء الاسبوعى «إبداعات أدبية» أدارها الشاعر على صديق وشارك فيها لفيف من الشعراء والأدباء والمثقفين ومشاركة متميزة من المواهب الشابة للشاعر عبدالله مستجاب والشاعر احمد محمود، حيث تم تقديم بعض القصائد الشعرية التي تنوعت ما بين الفصحى والعامية.

يواصل برنامج «الثقافة أكثر ثراء من الواقع» تقديم سلسلة من الندوات والمحاضرات التثقيفية، حيث نظم بيت ثقافة منفلوط عبر الأونلاين محاضرة تثقيفية بعنوان «الثقافة وقبول الآخر وترسيخ المفاهيم الصحيحة» حاضرها الأديب بهاء توفيق والذي قدم لمحات من سياسة قبول آراء الآخرين وكيفية ترسيخ المفاهيم الصحيحة والنزعة الموجودة في المجتمعات.