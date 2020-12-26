شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي: نشهد للقضاء المصري بالشموخ.. ونبدي الرأي الشرعي في «الإعدام» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إنه يتم تطبيق القانون المصري الذي نص على عقوبة الإعدام في قضايا معينة ويتم فيها تحقيق عادل رصين.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، نشهد للقضاء المصري بالشموخ ولدينا خبرة قضائية متفردة ورصينة وهناك من المبادئ التي يرتكن لها في تفسير مبادئ القانون الجنائي والمدني والإداري والأحوال الشخصية.
وأضاف الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن الإفتاء تبدي الرأي الشرعي في أحكام الإعدام، مؤكدًا أنه يتم دراسة القضايا المحكوم فيها بالإعدام بالتفصيل في كل مراحلها لتبين الرأي الشرعي، والإفتاء ليست جهة تحقيق.
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