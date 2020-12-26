شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يعلن تكريم بيج رامي فور وصوله المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن بيج رامي، ابن محافظة كفر الشيخ فخر لأبناء مصر كلها ولأبناء كفر الشيخ خاصة ،مؤكداً أن لدينا محمد صلاح فخر العرب ابن محافظة الغربية، والآن لدينا «بيج رامي» فخر العرب في لعبة كمال الأجسام ابن محافظة كفر الشيخ.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أنه سيستقبل ويكرم بيج رامي، مستر أولمبيا 2020، فور وصوله لمحافظة كفر الشيخ، مؤكداً أن المحافظة شهدت العديد من المشروعات الخدمية لأهالينا خلال هذا العام، واختتمها ابن المحافظة بإنجازه التاريخي،رافعا علم مصر عالياً.