شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يعلن تكريم بيج رامي فور وصوله المحافظة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن بيج رامي، ابن محافظة كفر الشيخ فخر لأبناء مصر كلها ولأبناء كفر الشيخ خاصة ،مؤكداً أن لدينا محمد صلاح فخر العرب ابن محافظة الغربية، والآن لدينا «بيج رامي» فخر العرب في لعبة كمال الأجسام ابن محافظة كفر الشيخ.
وأضاف محافظ كفر الشيخ أنه سيستقبل ويكرم بيج رامي، مستر أولمبيا 2020، فور وصوله لمحافظة كفر الشيخ، مؤكداً أن المحافظة شهدت العديد من المشروعات الخدمية لأهالينا خلال هذا العام، واختتمها ابن المحافظة بإنجازه التاريخي،رافعا علم مصر عالياً.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
128,993
-
تعافي
108,474
-
وفيات
7,260
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ كفر الشيخ يعلن تكريم بيج رامي فور وصوله المحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.