شكرا لقرائتكم خبر عن ثقافة سوهاج تحتفل بأعياد الطفولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار إحتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بأعياد الطفولة، أقامت الهيئة بفرع ثقافة سوهاج إحتفالية فنية بدأت بالسلام الجمهوري، ثم عرض فنى لفرقة القصر للآلات الشعبية، تلاه لقاء أدبي وتوزيع كتاب صبيان وبنات للأدباء الصغار لنادى أدب قصر الطفل.

كما تضمنت إفتتاح معرض فن تشكيلي لمواهب قصر ثقافةالطفل بعنوان «ألوان» ضم اكتر من ٣٠ عمل لمواهب متنوعة من سن ٨ سنوات إلى ٣٠ عام، بجانب عروض لفرقة مواهب فنون شعبية قصر الطفل منها «شيلوا ظلام الليل، التنورة، أطفال الدنيا، فرحة مصر» تدريب مصطفى الرز، تصميم وإخراج والراقصات للفنان محمد الرز.

وفى الختام كرم رئيس الإقليم ١٠٠ موهوب من المشاركين في المعرض ومواهب الفنون الشعبية، جاء ذلك بحضور لفيف من الأدباء ومبدعى سوهاج والقيادات التنفيذية للهيئة.