شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين العميد أحمد إبراهيم رئيسًا للإدارة المركزية للسكة الحديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الفريق كامل الوزير، وزير النقل، قرارا بتعيين العميد احمد جاد ابراهيم رئيسا للإدارة المركزية لرئاسة شؤون هيئة السكة الحديد معارا لمدة عام. ونص القرار على تحمل السكة الحديد كافة الرواتب والتعويضات المستحقة والحوافز طيلة مدة الاعارة. الجدير بالذكر ان درجة رئيس الادارة المركزية ظلت خالية منذ عام 2018 ولم يعين لها مسؤولا بشكل رسمي حتي أصدر وزير النقل قراره بإعارة العميد احمد ابراهيم بتولي المنصب والذي يعد من اهم المناصب في السكة الحديد. الوضع في مصر

اصابات 128,993

تعافي 108,474

وفيات 7,260

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