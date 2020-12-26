شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز للمرأة تفتيش هاتف زوجها؟.. المفتي يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إنه لا ينبغي للزوج أو الزوجة أن يتجسس أو يتحسس على الطرف الآخر إلا بإذن، خاصة في بعض الأمور مثل تفتيش الهواتف.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، نحتاج لإدارة العلاقة الأسرية بشكل حضاري، مردفا «نريد تعميق الثقة بين الزوجين».

واضاف الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن مؤسسة الزواج ليست حدية وإنما بها قدر من التفاهم والشفافية والانسجام والتوائم فيما بين الزوجين.