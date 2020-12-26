شكرا لقرائتكم خبر عن تدابير عاجلة لخفض المياه الجوفية من 300 فدان في أبومينا بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ساهم قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو»، بإدراج منطقة أبومينا العجائبى في برج العرب غرب الاسكندرية، والتى تعتبر ثانى منطقة حجيج مسيحية في العالم، والأثر المسيحى الوحيد المسجل ضمن اليونسكو في مصر، على قائمة التراث العالمى المهدد بالخطر، بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية ما يهدد بضياع المنطقة، في الإسراع بخفض المياه الجوفية من خلال مشروع تنفذه وزارة الآثار حاليا على مرحلتين تنتهي المرحلة الاولى منه في مارس 2021.

البداية كانت مع تسلم وزارة الآثار 170 طلمبة رفع حديثة جرى تصنيعها خصيصاً في الخارج لتتناسب مع طبيعة الملوحة الموجودة في المنطقة، ضمن تعاقد الوزارة على شراء طلمبات رفع مياة، بتكلفة 15 مليون جنيه لخفض منسوب المياة الجوفية في المنطقة الأثرية ودير القديس مارمينا العجائبى والتى تغمرهما المياه منذ سنوات تصل إلى أكثر من 6 أمتار .

وجرى تسليم الطلمبات المتعاقد عليها إلى المقاول المنفذ لمشروع خفض المياة الجوفية، تمهيداً لتركيبها على الآبار التي تم اعادة تقييمها للتأكد من صلاحيتها للتشغيل أو الابار الجديدة التي تم حفرها وتجهيزها، خاصة وأن المنطقة تواجه العديد من المشكلات لسنوات من بينها ارتفاع منسوب المياه الجوفية التي تهدد الموقع وخاصة قبر القديس ابو مينا العجائبى والتى تغمره المياه بمعدل ارتفاع 6 أمتار، حيث تعد منطقة أبومينا الأثرية الأثر القبطى الوحيد في مصر المسجل على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «يونسكو»، ضمن أهم 5 مناطق تراث عالمي تابع لليونسكو في مصر، والأثر رقم 90 على مستوى العالم في مناطق التراث العالمى .

وقال محمد متولى، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في الاسكندرية والساحل الشمالى، أن الجهة المنفذة لمشروع خفض المياه الجوفية في مرحلته الأولى لعملية رفع الكفاءة وخفض منسوب المياه الجوفية بموقع آثار أبومينا والتى تجرى تحت إشراف الجهة الاستشارية (معهد بحوث المياة الجوفية)، والإدارة الهندسية والأثريين انتهت من حوالي 70% من الأعمال حتى الآن.

وأوضح «متولى»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه جرى فك المحابس والعدادات ومحابس عدم الرجوع وعمل الصيانة لها، وتنفيذ أعمال التطهير والتنمية والتعقيم للآبار القديمة والبالغ عددها 170 بئر، كما تم رفع مواسير الآبار لعمل صيانة لها وتغيير مكونات لوحة الطلمبات داخل غرفة الابار، والانتهاء من حفر 38 بئر، منها 13 بئر حول القبر المقدس للقديس مينا العجائبى، بخط الطرد الجديد و25 بئر بخط الطرد القديم إحلال بديل للآبار التالفة حتى الان، مشيراً إلى أن الشركة المنفذة انتهت من أعمال تجربة لـ11 بئر حتى الان، وأعمال تنمية لـ35 بئر وأعمال رفع مساحي لابار خط الطرد القديم والجديد.

وأضاف، أنه تم حفر 6 بيزومتر (آبار لقياس مستوى ارتفاع المياه)، داخل وخارج الموقع الاثرى، والكشف عن رؤوس مواسير خط الطرد القديم والرفع المساحي لها والرفع المساحى للمنطقة بالكامل، ورفع ميول منسوب خط الطرد بطول 7 كيلو واستعدال خطوط الطرد عند الهدارات وعمل مسح راداري من قبل معهد بحوث المياه الجوفية للتأكد من خلو أماكن حفر مسارات الصرف للآبار من الشواهد الأثرية.

وقال أن الوزارة تنفذ مشروع خفض المياه الجوفية اتساقا مع سياستها في الحفاظ على آثارها التاريخية وليس انتظاراً لقرار اليونسكو من عدمه، خاصة وأنه يعتبر موقع أثري تاريخي مهم بالنسبة للدولة المصرية باعتباره ثاني اكبر منطقة حجيج مسيحية في العالم، والأثر القبطى الوحيد المسجل ضمن منظمة «يونسكو» في مصر.

وأوضح، أن المنطقة تحتاج إلى توفير انارة شاملة للطريق الرئيسى المؤدى إليها ودعم بوحدات ليد موفرة ورصف وتأهيل ورفع كفاءة الطريق، فضلاً عن عمل لوحات إرشادية للمنطقة والتعريف بتاريخها ومسارات الوصول إليها بالنسبة للسائحين والزائرين المصريين وتطهير المصارف.

وقال محمد عبدالرسول، مدير عام آثار أبومينا، أن مشروع خفض المياه الجوفية يقع على مرحلتين، الأولى تنتهى في مارس 2021، كما هو مقرر خاصة وأنه تم الانتهاء من 70% من الاعمال الجارية، مشيراً إلى ان المرحلة الأولى شملت استبدال الابار التالفة وعددها 170 بئر، ورفع كفاءة خطوط الطرد وانشاء ابار جديدة حول القبر بواقع 13 بئر، مهمتها خفض المياه حيث يتم تنفيذ 3 مراحل لأى بئر جديد قبل التشغيل تشمل إنشاء الآبار ثم تنميتها بالماء كتجربة ثم اختبارها في شكلها النهائى قبل الاعتماد.

وأوضح «عبدالرسول»، لـ«المصرى اليوم»، أنه يجرى حاليا تجهيز أعمال المرحلة الثانية من المشروع، وقد يتم البدء فيها قبل نهاية المرحلة الاولى وتشمل تعديل خطوط الطرد وعمل خطوط طرد للآبار الـ13 الجديدة الموجودة بمحيط قبر القديس مينا لرفع المياه منه.

ولفت إلى أن المنطقة ككل تبلغ مساحتها 978 فدان، وان موقع ابو مينا الذي تجرى به الأعمال يبلغ مساحتها 300 فدان فقط، تشمل مجمع الكنائس وتضم البازيليكا الكبرى وكنيسة المدفن والمعمودية وقبر القديس مينا وفناء الحجاج والحمام الشمالى والمزدوج والمعاصر.

وقال أن أن خط الطرد القديم الذي سيتم تعديله في المرحلة الثانية يبلغ طوله 7 كيلومتر.

وأضاف:«عقب انتهاء المشروع بمرحلتيه سيتم رفع المنطقة من قائمة اليونسكو الآثار المهددة للخطر بالقائمة الحمراء والتى تم وضعها ضمن القائمة منذ عام 2012 أي منذ 8 سنوات».

"اليونسكو" أدرجت المنطقة على القائمة الحمراء المهددة بالخطر منذ 2012 .. تدابير عاجلة لخفض المياه الجوفية من 300 فدان في أبو مينا بالإسكندرية (صور)

"اليونسكو" أدرجت المنطقة على القائمة الحمراء المهددة بالخطر منذ 2012 .. تدابير عاجلة لخفض المياه الجوفية من 300 فدان في أبو مينا بالإسكندرية (صور)

"اليونسكو" أدرجت المنطقة على القائمة الحمراء المهددة بالخطر منذ 2012 .. تدابير عاجلة لخفض المياه الجوفية من 300 فدان في أبو مينا بالإسكندرية (صور)

"اليونسكو" أدرجت المنطقة على القائمة الحمراء المهددة بالخطر منذ 2012 .. تدابير عاجلة لخفض المياه الجوفية من 300 فدان في أبو مينا بالإسكندرية (صور)

"اليونسكو" أدرجت المنطقة على القائمة الحمراء المهددة بالخطر منذ 2012 .. تدابير عاجلة لخفض المياه الجوفية من 300 فدان في أبو مينا بالإسكندرية (صور)

"اليونسكو" أدرجت المنطقة على القائمة الحمراء المهددة بالخطر منذ 2012 .. تدابير عاجلة لخفض المياه الجوفية من 300 فدان في أبو مينا بالإسكندرية (صور)

"اليونسكو" أدرجت المنطقة على القائمة الحمراء المهددة بالخطر منذ 2012 .. تدابير عاجلة لخفض المياه الجوفية من 300 فدان في أبو مينا بالإسكندرية (صور)

"اليونسكو" أدرجت المنطقة على القائمة الحمراء المهددة بالخطر منذ 2012 .. تدابير عاجلة لخفض المياه الجوفية من 300 فدان في أبو مينا بالإسكندرية (صور)

"اليونسكو" أدرجت المنطقة على القائمة الحمراء المهددة بالخطر منذ 2012 .. تدابير عاجلة لخفض المياه الجوفية من 300 فدان في أبو مينا بالإسكندرية (صور)

"اليونسكو" أدرجت المنطقة على القائمة الحمراء المهددة بالخطر منذ 2012 .. تدابير عاجلة لخفض المياه الجوفية من 300 فدان في أبو مينا بالإسكندرية (صور)

"اليونسكو" أدرجت المنطقة على القائمة الحمراء المهددة بالخطر منذ 2012 .. تدابير عاجلة لخفض المياه الجوفية من 300 فدان في أبو مينا بالإسكندرية (صور)