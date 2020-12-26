شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تؤكد إغلاق أكثر من 10 آلاف محل مخالف لمواعيد الغلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، التواصل مع المحافظات للتأكيد على منع أى احتفالات خاصة برأس السنة في المطاعم والكافيهات والأماكن السياحية، بحيث يتم تحقيق التباعد الاجتماعى والتأكيد على قرار وزير التنمية المحلية فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال العامة. وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خبر اليوم"، على فضائية "ON"، مع الإعلامية لما جبريل، أنه من الأول من ديسمبر جرى غلق ما يفوق 10 آلاف محال عامة سواء كانت محالا أو أسواقا أو ورشا أو مطاعم أو مقاهى أو سناتر تعليمية، مخالفين لمواعيد الغلق، والفترة المقبلة سيكون هناك تشديد على أن أي مخالفات سيجرى التعامل بحزم مع المخالفين.



وقال تعليقا على الحديث عن إعادة الغلق: "كل الاحتمالات وادة طالما الأمور تأخذ درجات مختلفة ومتعاقبة، وكل الإجراءات الوقائية متخذة وعبارة عن خطوات ومراحل، ولا بد للجميع أن يكون على مستوى المسئولية وتطبيع التباعد الاجتماعى بالشكل الكافى". وذكر أن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، زار مدينة القناطر الخيرية بشكل مفاجئ، وأمر بوحدات التدخل السريع برفع المخلفات، موضحا أن الوزير لم يترك الموقف إلا بعد توفير صناديق القمامة. وأشار إلى أن الوزير غدا سيكون في محافظة أخرى، مؤكدا أنه سيكون هناك عدة جولات تفقدية في جميع أنحاء الجمهورية.

كانت هذه تفاصيل خبر التنمية المحلية تؤكد إغلاق أكثر من 10 آلاف محل مخالف لمواعيد الغلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.