شكرا لقرائتكم خبر عن غلق كلية الهندسة بجامعة حلوان 3 أيام للتعقيم بعد وفاة طالب مصاب بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر بجامعة حلوان، غلق كلية الهندسة بالجامعة لمدة 3 أيام، بداية من غدا السبت، لأعمال التعقيم والتطهير بمدرجات ومبانى الكلية بأكملها، للحفاظ على صحة الطلاب والعاملين بالكلية وأعضاء هيئة التدريس، مشيرة إلى وقف الدراسة بالكلية خلال الثلاثة أيام، وتحويل محاضرات الطلبة أونلاين، مع عودة الدراسة بالكلية لطبيعتها ابتداءً من الثلاثاء المقبل.

وأكدت المصادر، أن قرار الغلق جاء بعد وفاه طالب بالفرقة الرابعة بالكلية، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية.

وفى وقت سابق اليوم، كان الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، أكد استمرار الدراسة بمختلف كليات وأقسام الجامعة وفقا للجدول المعلن للطلاب سواء كان حضوريا أو أون لاين من خلال منصة الجامعة التعليمية.

وأشار الدكتور حسام رفاعى، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إلى أن الجامعة ملتزمة بقرارات المجلس الأعلى للجامعات، موضحا أن هناك التزاما فى رفع المقررات الدراسية على المنصة وتقديم المحاضرات الحضورية للطلاب.

وأضاف الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، أن الامتحانات الخاصة بنهاية الفصل الدراسى الأول ستتم بشكلها الطبيعي مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وتقليل كثافة الطلاب داخل اللجان لمراعاة التباعد الاجتماعى.