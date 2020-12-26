شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: حالات كورونا مستمرة فى الصعود خلال شهرى يناير وفبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التربية والتعليم، إن هناك توفير مستشفى عزل للأطفال، وأن الأطفال أقل من سنة عرضة للإصابة بكورونا لأن الجهاز المناعى ضعيف، بالإضافة إلى مركز لمرضى السكر والجاهز المناعى، ومعظم الأطفال يظهر عليهم أعراض بسيطة، وجرى التركيز على أقسام متخصصة لعزل الأطفال.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية المذاع على قناة أم بى سى مصر: "نسبة الزيادة اليومية لإصابة كورونا معدل كبير، شهر يناير وفبراير صعب جدا الحالات هتستمر فى الصعود لمصابى كورونا، والنصف الثانى من فبراير سيجرى التحسن وتقل الإصابات، وهذه توقعات الجدول الحسابى، مضيفا أن أى فيروس يتغير عندما يدخل جسد أى إنسان، وعند التغير يتركز فى المكان اللى يمسك الشوكة الخارجية بيمسك أقوى فى الخالية يمسك أقوى نسبة أنه يتواجد داخل الخلية.. لا يوجد زيادة فى الأعراض".

وتابع أن هناك علماء أكدوا أنه مع مرور الوقت الوقت يتحول الفيروس إلى موسمى، مضيفا أن هناك 5 طفرات حدثت فى الفيروس بمصر، ولابد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية حتى تمر هذه الأزمة".

وتحرص وزارة الصحة والسكان، على تكثيف نشر رسائل توعوية للمواطنين، فى محاولة لتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك تزامنًا مع ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس التاجى.

وفى هذا الإطار، نشرت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمى على "تويتر" تعليمات للشخص المخالط لحالة مصابة بفيروس كورونا أثناء العزل المنزلى.

ونصحت وزارة الصحة، المواطنين الإلتزام بارتداء الكمامة والتباعد الجسدى عن الاخرين بمسافة لا تقل عن متر واحد مع الغسيل الدائم للايدى، ونبهت إلى ارشادات يجب تنفيذها لمدة 14 يوم من تاريخ آخر اختلاط مباشر مع الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا، مضيفه "أثناء العطس أو الكح يجب غط الأنف والفم بمنديل ورقى، ثم التخلص منه بوضعة داخل كيس مغلق وإلقائة بسلة المهملات وغسل اليد فورا بالماء والصابون".

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت، أمس الخميس، عن خروج 513 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 108474 حالة حتى أمس الخميس.