شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية: تفتيش الزوجة لموبايل زوجها والعكس لايجوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجاب الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، عن سؤال حول جواز تفتيش الزوجة لموبايل زوجها، حيث أجاب فضيلته بأنه لا ينبغى ولا يجوز للزوجين تجسس أحدهما على الأخر، ويجب دعم وتعزيز الثقة، مؤكدًا أنه يجب الاحتفاظ بالخصوصية.

وأضاف خلال برنامج نظرة مع الإعلامى حمدى رزق، على شبكة قنوات صدى البلد، أن مؤسسة الزواج ليست مواجهة بين طرفين، ولكن فيها قدر من الشفافية بين الزوجين.

وفي سؤال أخر عن تدخل الأم في حياة الزوجية وطلبها من ابنها أن يمنع زوجته من العمل، أوضح فضيلة المفتي أنه لا ينبغي للأب والأم التدخل في الحياة الزوجية لأبنائهما لتجنب حدوث مشكلات في حياتهم الزوجية ينتج عنها الانفصال.