شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يكشف حقيقة رفض دخول دكتور جامعى مستشفيات الجامعة للعلاج من أعراض كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الدكتور خالد عبد الغفار وزير التربية والتعليم، عن واقعة دكتور جامعي رفضت مستشفيات الجامعة دخوله للعلاج من أعراض كورونا: "هناك تحقيق فى الواقعة.. والواقعة تستغل من القنوات المعادية بشكل سيئ والدكتور فؤاد إنسان.. وإحنا بنهتم بكل إنسان".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية المذاع على قناة أم بى سى مصر: "أجريت أكثر من مرة اتصالا هاتفيا للاطمئنان عليه.. دخل مستشفى قصر العينى الفرنساوى يتم إفراغها لتخصيصها مستشفى عزل.. وقال له أدخل المستشفى البطانة بجوار القصر العينى لعمل الفحوصات".

مؤكدا: "لم يتم رفضه وزوجته.. واليوم حالته أحسن وزوجته متواجدة بمستشفى العبور.. وجميع المستشفيات يعملوا فى ظروف صعبة.. وزوجته تتلقى علاجا.. وكل إنسان يعمل فى الجامعات نقدم له كل الإمكانيات الممكنة".

وفى سياق أخر، أكدت مصادر بجامعة حلوان، غلق كلية الهندسة بالجامعة لمدة 3 أيام، بداية من غدا السبت، لأعمال التعقيم والتطهير بمدرجات ومبانى الكلية بأكملها، للحفاظ على صحة الطلاب والعاملين بالكلية وأعضاء هيئة التدريس، مشيرة إلى وقف الدراسة بالكلية خلال الثلاثة أيام، وتحويل محاضرات الطلبة أونلاين، مع عودة الدراسة بالكلية لطبيعتها ابتداءً من الثلاثاء المقبل.



وأكدت المصادر، أن قرار الغلق جاء بعد وفاه طالب بالفرقة الرابعة بالكلية، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية.