كلية اللاهوت الإنجيلية تدشن خدمة جديدة لتفقد التجمعات المسيحية الخالية من الكنائس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز الكنيسة والمجتمع بكلية اللاهوت الإنجيلية عن تدشين خدمة جديدة لتفقد التجمعات المسيحية الخالية من وجود كنائس.

وقالت الكلية فى بيان لها:"يسرُّ مركز الكنيسة والمُجتمع، التَّابع لكُليَّة اللاهوت الإنجيليَّة فى القاهرة، دعوة الشَّباب الجامعي من الجنسَيْن للخدمة التَّنمويَّة المُجتمعيَّة والرُّوحيَّة فى القرى التي بها تجمُّعات مسيحيَّة وخالية من وجود كنائس".

وعن شروط الالتحاق للخدمة، أوضحت الكلية أن الشروط هي أن يكون شباب جامعى من 18 -25 سنة، و لديه حافز لخدمة التَّلمذة والتَّنمية المُجتمعيَّ، و يلتزم بحضور الأيام التوعويَّة بالخدمة، التي سيعقدها المركز فى أجازة مُنتصف العام الدِّراسي الحالي، بناءً على التَّوزيع الجغرافي للمُتقدِمين، مشيرة إلى أن خر موعد للتَّسجيل 5 يناير 2021 وسوف يتمّ التَّواصُل مع المقبولين بعد انتهاء موعد التَّسجيل.

يذكر أن كلية اللاهوت الإنجيلية، في القاهرة بدأت المرحلة الأخيرة لاعتماد برامج درجة الماجستير من الهيئة الأوروبية ECTE (European Council for Theological Education).، حيث أكد القس عاطف مهني، عميد الكُليَّة، في بيان سابق، أن المجلس الأوروبي للتَّعليم اللاهوتي ECTE وهو شبكة لضمان الجَودة، يخدم الكليَّات اللاهوتيَّة في أوروبا، وفقاً للمعايير الأكاديمية والمبادئ التَّوجيهيَّة الأوروبيَّة. مُضيفاً أنَّه بمشيئة الرب تبدأً الاثنين سلسلة لقاءات افتراضيَّة مع أعضاء اللجنة المَعنيّة بذلك، خلال الفترة من 23 إلى 26 نوفمبر 2020. لاستيفاء معايير الاعتماد الأكاديمي. وتعتبر هذه المرحلة هي الثالثة والأخيرة بين الكُليَّة وهيئة الاعتماد.

وأوضح عميد الكلية، أنَّ الكُليَّة كانت قد قدَّمت ملفَّاً من 410 صفحة وأكثر من 21 فيديو هي نتاج عمل دؤوب لمدة أربع سنوات تخلَّلتها عدة زيارات من هيئة الاعتماد. وقد تضمَّن ملف الكُليَّة إجاباتٍ وافية على كافَّة الاستفسارات المُتعلِّقة بمعايير الاعتماد. منها : رسالة الكُليَّة، وإقرار إيمانها وقيَمها الجوهريَّة، ودرجات أعضاء هيئة التَّدريس العلميَّة، والدَّرجات العلميَّة التي تمنحها الكُليَّة، والمناهج المطروحة في كلِّ درجة. بالإضافة إلى شهادات حيَّة من خريجي الكُليَّة عن تأثير الدراسة في خدمتهم وأعمالهم.