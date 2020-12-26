شكرا لقرائتكم خبر عن عضو اللجنة العليا للفيروسات تحذر من الروشتة الدوارة وتوجه نصائح لمصابى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة وجيدة أنور عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالى، إنه يجب على المصاب بفيروس كورونا القيام بعزل نفسه بالمنزل، ولابد من المتابعة الطبية وتناول الطعام المتوازن، ومؤكدة، أنه لا يجب تناول أى علاج أو دواء دون استشارة الطبيب، مشيرة إلى أن الروشتة الدوارة التى تتناقل بين الأصدقاء أو داخل الأسرة تمثل خطرا شديدا.

وتابعت الدكتورة وجيدة أنور خلال مداخلة هاتفية فى برنامج مساء dmc، والذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، أن 80 % من أعراض فيروس كورونا ذات أعراض بسيطة و20% فقط من تظهر عليهم أعراض شديدة.

ومن جانب أخر، كانت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، قد قالت إن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ستزيد في شهر يناير وفبراير المقبلين وسيكون الانخفاض بعدها، موضحة أن مصر لم تصل لذروة الموجة الثانية.

وأضافت أنور، إنه كان هناك توقع بأن تصل إجمالي الإصابات إلى 140 ألف إصابة، قائلة:" المناعة تبدأ في التجاوب بعد أسبوعين من أخذ اللقاح ولذلك سنقيم وقتها".

وأشارت عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، أن الدولة تسعي للحصول على أكثر من لقاح لسد احتياجات مصابي فيروس كورونا، مشيرة إلى أن التطعيم ضد فيروس كورونا ليس إجبارياً.