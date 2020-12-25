شكرا لقرائتكم خبر عن ختام فعاليات القافلة الثقافية بمركز ناصر ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة ممثلة في إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي القافلة الثقافية التي تم تنظيمها بمركز ناصر ببني سويف والتي استمرت لمدة ٣ أيام، حيث عقدت محاضرة حول «نبذ الإرهاب والتطرف» بمركز الشباب ألقاها فضيلة الشيخ د. سيد عبداللطيف رئيس المنطقة الأزهرية ببني سويف ونيافة الأنبا كيرلس زغلول، تحدثا خلالها عن ترابط الوحدة الوطنية والدينية وأن جميع الأديان السماوية تدعو إلى السلام والمحبة والأمان والتسامح، بجانب إقامة ورش للأطفال الموهوبين وعرض اسكتش عن التنمر، بالإضافة لعرض فني لفرقة بني سويف للفنون الشعبية تضمنت فقرة للتنورة.

تضمنت القافلة معرض فنى لنتاج الورش التي نفذت بها منها ورشة رسم حر، ورشة الصابون، ورشة اعادة تدوير السديهات، خيامية، تريكو، مشغولات يدوية«وعرائس قفازات ومسرح عرائس إشراف مها سيد، بالإضافة لمسابقات وألعاب وورشة حكي وعرض لسينما الطفل وذلك بمؤسسة الأيتام بناصر، كما اعدت محاضرة عن»ترشيد المياه«ألقاها م. محمود فاضل بالمجلس المحلي بمدينة ناصر تناول خلالها بعض الطرق التي تساعد في تقنين استهلاك المياه داخل المنزل، وعلى هامش الاحتفالات كرم رئيس الإقليم الجهات التنفيذية التي شاركت في إنجاح القافلة.