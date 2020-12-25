شكرا لقرائتكم خبر عن «التعايش السلمي».. لوحات فنية لأطفال ثقافة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسابق عدد كبير من رواد قصر ثقافة الطفل بطنطا في تقديم لوحات فنية للحديث عن دور مصر الرائد في المنطقة العربية، حيث كشفت اللوحات عن مبادرات السلام التي نادت بها مصر عبر تاريخها الممتد لتقريب وجهات النظر العربية والاقليمية، وذلك من خلال ورشة فنية نفذتها الهيئة العامة لقصور الثقافة.

بينما قدم أطفال مكتبة محلة أبوعلى الثقافية التهنئة للشعب المصري وقيادتها السياسية، بلوحات فنية عبرت عن مظاهر الإحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية الجديدة 2021 والتي حملت في مضمونها معاني التسامح وقبول الآخر والتعايش السلمي بين نسيج الوطن الواحد.