شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز «6 أكتوبر»: طرح 12 محلاً وصيدلية للبيع بمزاد علني 18 يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن جهاز مدينة 6 أكتوبر، طرح 12 محلا وصيدلية للبيع بمزاد علني، وذلك يوم 18 يناير المقبل بمقر الجهاز.

وقال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية المدينة، إن المزاد سيشهد طرح صيدلية، بجانب 6 محلات تجارية بمساحات تتراوح بين 33 و100 متر مربع، و6 محلات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين 33 و67 متر مربع بمناطق ابو الوفا (جنوب الأحياء- التوسعات الشمالية) بالمدينة، بنظم تقسيط ميسرة.

وأضاف الشربيني، أن كراسة الشروط متاحة بمقر الجهاز بسعر 299 جنيها، على أن يتم سداد مبلغ تأمين دخول المزاد، بواقع 10 آلاف جنيه لأي وحدة أو 25 ألف جنيها لكل صيدلية أو محل في موعد غايته جلسة المزاد، مع إتاحة الفرصة للراغبين في دخول المزاد معاينة الوحدات على الطبيعة.