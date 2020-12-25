شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح: توصيل شبكة التليفونات لمنطقة الكيلو 4 بتقنية الـ FTTH والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الجمعة، وصول مهمات ومعدات بدء توصيل شبكة تليفونات الشركة المصرية للاتصالات لمنطقة عمارات الكيلو ٤ الجديدة. وأوضح المهندس محمد حمادة، مدير منطقة تليفونات مطروح، أن أعمال الشركة ستبدأ على الفور في الحفر والتوصيل لمجمع المنطقة السكنية بعمارات الكيلو ٤ الجديدة وذلك على أحدث تقنية للاتصالات بنظام FTTH عالي السرعة مع الإسراع في الأعمال بما يخدم أهالي المنطقة. الوضع في مصر

اصابات 128,993

تعافي 108,474

وفيات 7,260

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