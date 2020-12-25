شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. غناء ومواقف طريفة لـ محمد على رزق في «أصغر شيف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حلّ الفنان محمد على رزق ضيفا على برنامج «أصغر شيف» الذي يقدمه الشيف علاء الشربيني، اليوم الجمعة، على قناة ON.

قدّم «رزق» خلال الحلقة أغنية «أبريق الشاي» مع الأطفال بطريقة طريفة، فضلا عن مشاركته في المسابقة معهم رغم عدم موهبته في الطبخ، موضحا أنه يحب الكثير من الأكلات مثل الكوارع والعكاوي والملوخية، بينما لا يحب بعض الأكلات مثل السبانخ والكوسة الأرانب، مضيفا: «أنا مبعرفش اطبخ خالص لكن بجتهد على قدي».

البرنامج يقدمه الشيف علاء الشربيني، على قناة ON في تمام الساعة السابعة مساءً، حيث تُعرض حلقاته يوم الجمعة من كل أسبوع.

«أصغر شيف» يعد أول برنامج مسابقات طبخ للأطفال ويتنافس خلاله الأطفال في مواهب الطبخ ويحصل الفائز على لقب «أصغر شيف»، ويهدف إلى تقديم أفكار جديدة لتشجيع الجيل الصغير وهو مفيد لتعلم هوايات مختلفة.

جدير بالذكر أن الشيف علاء الشربيني يقدم برنامج «أحلى أكلة» من السبت إلى الأربعاء ويذاع في تمام الثانية ظهرًا، حيث يعرض يوم السبت أسماك والأحد أكلات شعبية والإثنين أكلات للدايت والأطفال والثلاثاء أكلات العزومات والأربعاء مسابقة بين المشاهدين.