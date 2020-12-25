شكرا لقرائتكم خبر عن ثقافة الغربية تعقد ندوات عن أضرار المخدرات على الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر الشيخ عبدالحميد خضر الامام والخطيب بمديرية أوقاف الغربية من مخاطر الإدمان على الشباب والمجتمع؛ مؤكدا خلال كلمته بندوة أقامتها مكتبة أبيار الثقافية أن الأدلة الشرعية حرمت تعاطي جميع أشكال المواد المخدرة، لما لها من خطورة بالغة على الشخص المدمن وعلى أسرته والمجتمع الذي يعيش فيه؛ حيث تعمل المخدرات على تقليل فرص المدمن في الاحساس بمشاكل مجتمعه، وتدفع به إلى مشاكل صحية ونفسية، قد تنتهي بالموت.

وأضاف قائلا: «لا يخفى عليكم أن الله كرم الانسان؛ باعتباره اعلى مخلوقات الله، وأعطاه العقل ليميزه عن ما دون سواه، وليس من المعقول أن ينخرط الانسان العاقل في عالم قائم على ادمان مواد مخدرة تذهب بعقله، وتجعله يأتي بألفاظ وأفعال جراء تعاطيه المخدرات،

في السياق ذاته شهد قصر ثقافة المحلة توافد العديد من الأطفال للمشاركة في فعاليات معرض فني تحت عنوان «لا للمخدرات»، حيث كشف المعرض عن مجموعة كبيرة من اللوحات الفنية التي عبرت عن رؤية المشاركين الصغار لخطورة تعاطي المواد المخدرة