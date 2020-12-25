شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة» بالبحر الأحمر تضم ٤٤٠ صيادًا لـ«مبادرة الرئيس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر من أعمال حصر وتسجيل العاملين بمهنة الصيد بمختلف مدن المحافظة وذلك طبقا لتكليف الوزير محمد سعفان لمسؤولى المديرية لضمهم لمبادرة الرئيس السيسى الخاصة بدعم صيادى مصر، والتى تشمل تقديم الرعاية الاجتماعية والمالية والصحية على اعتبار أن الصيادين من أكثر الفئات التي تحتاج للرعاية. ووصل إجمالى الصيادين الذين تم حصرهم بالبحر الأحمر لنحو ٤٤٠٠ صياد طبقا للكشوف المقدمة من جمعيات الصيد والتسجيل الشخصى من الصيادين بهدف إنشاء قاعدة بيانات.

وتم رفع تقرير شامل من القوى القوى العاملة بمختلف المشكلات التي تواجه الصيادين بالبحر الأحمر لمحمد سعفان وزير القوى العاملة لعرضها على الرئيس السيسى. وأكد مسؤولو القوى العاملة بالبحر الأحمر أن الوزارة تعتبر الصيادين من العمالة غير المنتظمة التي تستحق الرعاية والدعم

كانت وزارة القوى العاملة قد قررت إنشاء بوليصة تأمين على الحياة للعجز الجزئى والكلى لكل الصيادين وأن الهدف الرئيسى من مبادرة صيادى مصر الاهتمام بتحقيق أكبر قدر من الرعاية للصيادين وأسرهم وأنه سيتم تطبيق التأمين الصحى على الصيادين من خلال منظومة التامين الصحى الشامل والتنسيق مع وزارة الصحة لعلاج الحالات العاجلة.