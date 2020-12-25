شكرا لقرائتكم خبر عن «الآثار»: تدابير عاجلة لمواجهة المياه الجوفية فى «أبومينا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ساهم قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» بإدراج منطقة أبومينا العجائبى في برج العرب غرب الإسكندرية- التي تعتبر ثانى منطقة حجيج مسيحية في العالم، والأثر المسيحى الوحيد المسجل ضمن اليونسكو في مصر، على قائمة التراث العالمى المهدد بالخطر بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية ما يهدد بضياع المنطقة- في الإسراع بخفض المياه الجوفية من خلال مشروع تنفذه وزارة الآثار حاليا على مرحلتين، تنتهى المرحلة الأولى منه في مارس 2021. البداية كانت مع تسلم وزارة الآثار 170 طلمبة رفع حديثة جرى تصنيعها خصيصًا في الخارج لتتناسب مع طبيعة الملوحة الموجودة في المنطقة، ضمن تعاقد الوزارة على شراء طلمبات رفع مياه بتكلفة 15 مليون جنيه لخفض منسوب المياه الجوفية في المنطقة الأثرية ودير القديس مارمينا العجائبى، حيث تغمرهما المياه منذ سنوات وتصل إلى أكثر من 6 أمتار.

وقال محمد متولى، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في الإسكندرية والساحل الشمالى، لـ«المصرى اليوم»، إنه تم حفر 6 بيزومتر (آبار لقياس مستوى ارتفاع المياه)، داخل وخارج الموقع الأثرى، والكشف عن رؤوس مواسير خط الطرد القديم والرفع المساحى لها والرفع المساحى للمنطقة بالكامل، ورفع ميول منسوب خط الطرد بطول 7 كيلومترات واستعدال خطوط الطرد عند الهدارات وعمل مسح رادارى من قبل معهد بحوث المياه الجوفية للتأكد من خلو أماكن حفر مسارات الصرف للآبار من الشواهد الأثرية.

وأضاف أن الوزارة تنفذ مشروع خفض المياه الجوفية اتساقًا مع سياستها في الحفاظ على آثارها التاريخية وليس انتظاراً لقرار اليونسكو من عدمه، خاصة أنه يعتبر موقعًا أثريًا تاريخيًا مهمًا بالنسبة للدولة المصرية باعتباره ثانى أكبر منطقة حجيج مسيحية في العالم، والأثر القبطى الوحيد المسجل ضمن منظمة «يونسكو» في مصر.

وأوضح أن المنطقة تحتاج إلى توفير إنارة شاملة للطريق الرئيسى المؤدى إليها، ودعم بوحدات ليد موفرة ورصف وتأهيل ورفع كفاءة الطريق، فضلاً عن عمل لوحات إرشادية للمنطقة والتعريف بتاريخها ومسارات الوصول إليها بالنسبة للسائحين والزائرين المصريين وتطهير المصارف.

جانب من أعمال إنقاذ منطقة «أبومينا» الأثرية بالإسكندرية

وأضاف محمد عبدالرسول، مدير عام آثار أبومينا، أن مشروع خفض المياه الجوفية يقع على مرحلتين، الأولى تنتهى في مارس 2021، كما هو مقرر، خصوصًا أنه تم الانتهاء من 70% من الأعمال الجارية، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى شملت استبدال الآبار التالفة وعددها 170 بئرًا، ورفع كفاءة خطوط الطرد وإنشاء آبار جديدة حول القبر بواقع 13 بئرًا، مهمتها خفض المياه، حيث يتم تنفيذ 3 مراحل لأى بئر جديدة قبل التشغيل، تشمل إنشاء الآبار ثم تنميتها بالماء كتجربة، ثم اختبارها في شكلها النهائى قبل الاعتماد.

وأوضح «عبدالرسول»، لـ«المصرى اليوم»، أنه يجرى حاليًا تجهيز أعمال المرحلة الثانية من المشروع، وقد يتم البدء فيها قبل نهاية المرحلة الأولى، وتشمل تعديل خطوط الطرد وعمل خطوط طرد للآبار الـ13 الجديدة الموجودة بمحيط قبر القديس مينا لرفع المياه منه.