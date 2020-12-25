شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يهنئ غزل المحلة بالفوز عقب مباراته مع طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بالتهنئة إلى فريق غزل المحلة، بمناسبة فوزه على فريق طلائع الجيش في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

ويرتفع رصيد فريق غزل المحلة الملقب بلقب زعيم الفلاحين إلى ٥ نقاط ليحتل المركز السابع في ترتيب الدوري المصري .

ويمثل فريق غزل المحلة محافظة الغربية في الدوري المصري الممتاز لهذا العام.

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة تقدم كل الدعم لفريق غزل المحلة من أجل أن يستمر في الدوري العام.

محافظ الغربية يهنئ غزل المحلة بالفوز عقب مباراته مع طلائع الجيش

محافظ الغربية يهنئ غزل المحلة بالفوز عقب مباراته مع طلائع الجيش