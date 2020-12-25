شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل 8 حالات إصابة و 22 حالة شفاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار سجلت محافظة شمال سيناء، الجمعة عدد 8 حالات اصابة و22 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد. وقال الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزاة الصحة بشمال سيناء، أنه تم تسجيل 8 حالات اصابة و22 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد.. مشيرا إلى أن اجمالى عدد الحالات الايجابية المصابة بالفيروس بلغ 199 حالة، وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 943 حالة، بينما بلغت حالات الوفاة 59 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة . وأكد كامل على وجود عدد 14 حالة تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات و169 حالة أخرى تحت العزل المنزلى . الوضع في مصر

اصابات 128,993

تعافي 108,474

وفيات 7,260

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