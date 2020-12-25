شكرا لقرائتكم خبر عن تزامنا مع زيارة وزيرة الصحة لشمال سيناء.. وصول أجهزة طبية للشيخ زويد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت مديرية الصحة بشمال سيناء على وصول بعض الأجهزة والمعدات الطبية لصالح مستشفى الشيخ زويد المركزى .

وأعلنت مديرية الصحة في بيان لها أنه تزامنا مع زيارة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لمحافظة شمال سيناء.. فقد وصلت إلى مقر مديرية الصحة بالعريش مجموعة من الأجهزة والمعدات الطبية لصالح مستشفى الشيخ زويد المركزى .

وأشار البيان إلى أنه سيتم توريدها إلى المستشفى بعد الانتهاء من الاجراءات المخزنية خلال يومين، وهى عبارة عن: عدد (١٠) أجهزة مينتور، عدد (١٥) كرسى لمرضى الغسيل الكلوى، عدد (٢) جهازى رسم قلب، عدد (٣) أجهزة شفاط جراحى، عدد (٥) ترابيزات عمليات هيدروليك، وعدد (٦) أجهزة نيبوليزر.. مؤكدا أنه سيتوالى وصول الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لاستكمال كل الاحتياجات بمستشفى الشيخ زويد المركزى وباقى مستشفيات شمال سيناء خلال الأيام القليلة القادمة .

ويذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان كانت قد زارت المحافظة اليوم.. حيث أكدت على توفير كافة احتياجات المحافظة من الأجهزة والمعدات الطبية لتوفير الخدمة الطبية لأهالى المحافظة .