شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن عدد من المناطق بكفر الشيخ لمدة 9 ساعات غدا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ انقطاع المياه عن مدن كفرالشيخ والقنطرة وسخا والحمراوي غدا السبت، من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 6 مساء من نفس اليوم، وذلك لأعمال الصيانة والتطهير لماخذ المحطات الرئيسية بكفرالشيخ. وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة. وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي. الوضع في مصر

اصابات 128,993

تعافي 108,474

وفيات 7,260

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