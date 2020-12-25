شكرا لقرائتكم خبر عن المترو والسكة الحديد يشددان الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شددت وزارة النقل من إجراءاتها الاحترازية في كافة القطاعات وخاصة التي تتعامل مع الجمهور. كما نشرت على صفحات التواصل الاجتماعي تحذيرات وإرشادات التعامل التباعد وارتداء الكمامة.

وأعلنت الوزارة، في بيان لها، اليوم، أن هيئة السكك الحديدية واصلت من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، حيث تواصل أعمال تطهير وتعقيم قطارات ومحطات السكك الحديدية بشكل دوري ومستمر.

كما كثفت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو من اتخاذ كافة الاجراءات الخاصة بأعمال تعقيم وتطهير القطارات لمواجهة فيروس كورونا. وقامت الشركة بحملة انضباط في محطات المترو لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وقامت شركة الاتحاد العربى للنقل البرى والسياحة سوبرجيت، إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل، بأعمال تطهير وتعقيم كافة الأتوبيسات والتطهير المستمر لشبابيك التذاكر وأماكن انتظار الركاب ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفذها وزارة النقل لمواجهة فيروس كورونا.