شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة المنوفية» يتفقد مستشفى الشهداء المركزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بالمرور على مستشفى الشهداء المركزى، برفقة الدكتورة أمل عبدالوارث، مدير الإدارة الصحية بالشهداء، حيث تفقد أقسام المستشفى المختلفة وأقسام العزل والعناية المركزة لحالات الكورونا وكذلك متابعة زيادة أعداد الأسرة المخصصة للعزل طبقا للخطة الموضوعة، والتأكد من توافر الأكسجين بالمستشفى وتوافر الادوية والمستلزمات الطبية والواقيات الشخصية وتطبيق جميع الاجراءات الاحترازية.

وأكد أنه سوف يتوالى المرور على جميع المستشفيات صباحا ومساءا خلال أيام الأسبوع وأيام العطلات للتأكد من انضباط العاملين وتقديم خدمة جيدة للمرضى والتأكيد على توافر الأكسجين والأدوية والمستلزمات الطبية والعمل على تذليل أي عقبات في حينه.