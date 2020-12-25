شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية تُسجل 61 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت القليوبية اليوم الجمعة 61 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وفقًا للبيانات الرسمية.

واحتل مركز ومدينة بنها أعلى معدلات الإصابة بعد أن سجل اليوم 14 حالة فيما سجلت مدينة واحده صفر إصابة على مستوى القليوبية هي العبور، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم عند 10887 حالة.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 806 حالة إصابة والعبور 182 حالة، والقناطر الخيرية 682 حالة وبنها 3269 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1168 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1263 حالة، وشبين القناطر 776 حالة، وطوخ 1335 حالة، وقليوب 738 حالة، ومدينة قها 62 حالة، وكفر شكر 603 حالة إصابة.