شكرا لقرائتكم خبر عن حرب في الغربية على الدروس الخصوصية لمواجهة كورونا .. غلق 278 مركزًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت محافظة الغربية حربًا شرسة على الدروس الخصوصية خلال الأربعة أيام الماضية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وأعلن الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، عن غلق وتشميع عدد ٢٧٨ مركزاً للدروس الخصوصية في نطاق المحافظة خلال الأيام الأربعة الماضية، وتفصيلها كما يلي:

غلق عدد ١٠ مراكز للدروس الخصوصية في مركز طنطا، و٣٧ مركزًا في حى أول طنطا، و١٠٠ مركزًا في حى ثان طنطا، و٣٨ مركزًا في المحلة الكبرى، و٧ مراكز في السنطة و٩ مراكز في زفتى، و١٩ مركزًا في كفرالزيات، و٣١ مركزًا في قطور ،و٨ مراكز في سمنود و١٩ مركزًا في بسيون .

وأوضح المحافظ أن ذلك يأتى في إطار المتابعة الميدانية المستمرة، لغلق مراكز الدروس الخصوصية في نطاق المحافظة حفاظاً على صحة الطلاب، وتنفيذاً للإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها المحافظة في مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية في المراكز والمدن والأحياء الالتزام الكامل والمستمر بتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومعاقبة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بكل دقة وحزم.

حرب في الغربية على الدروس الخصوصية لمواجهة كورونا .. غلق 278 مركزًا

حرب في الغربية على الدروس الخصوصية لمواجهة كورونا .. غلق 278 مركزًا

حرب في الغربية على الدروس الخصوصية لمواجهة كورونا .. غلق 278 مركزًا

حرب في الغربية على الدروس الخصوصية لمواجهة كورونا .. غلق 278 مركزًا

حرب في الغربية على الدروس الخصوصية لمواجهة كورونا .. غلق 278 مركزًا

حرب في الغربية على الدروس الخصوصية لمواجهة كورونا .. غلق 278 مركزًا