شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال جثتين لشابين غرقا بمركز صيد على سواحل البحر المتوسط بالسلوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تم انتشال جثتين لشابين غرقا في مركب صيد منذ ايام امام سواحل السلوم بالبحر المتوسط . وكانت مستشفى السلوم استقبلت عن طريق خفر السواحل والأهالي جثتين متحللتين نتيجة غرق مركب صيد منذ عدة أيام وقد تم التعرف عليهما عن طريق ذويهم وهما عاصم فرحات عبدالسلام ١٩ سنة من مركز دمنهور/ البحيرة وهاني خلف إدريس عبدالعاطي ٣٥ سنة من مركز إطسا بالفيوم والجثتان تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة بثلاجة مستشفى السلوم. الوضع في مصر

اصابات 128,993

تعافي 108,474

وفيات 7,260

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