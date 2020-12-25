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شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يزور المعهد القبطى للتدبير الكنسى.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الجمعة مقر المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية، واستمع إلى شرح عن نشاط المعهد خلال الخمس سنوات الماضية، وذلك من عميد المعهد الأستاذ الدكتور مجدي لطيف السندي، والكورسات المتخصصة في مجالات التدبير الكنسي المتنوعة.
وأدار البابا تواضروس الثاني، مناقشة موسعة مع أعضاء هيئة التدريس والتدريب في المعهد حول تطوير العمل المؤسسي والبحثي في مجالات الخدمة الكنسية؛ وقد رافق قداسة البابا في الزيارة نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لقطاع كنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا.
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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