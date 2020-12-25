شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: إعادة تفعيل غرفة العمليات لتلقى مناشدات المصريين فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن دولتى الكويت والمملكة العربية السعودية قررتا إغلاق المجال الجوى ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مضيفة أن لكل دولة الحرية الكاملة فى اتخاذ هذه القرارات، ويجب أن يتم احترامها، وما حدث أن عددا كبيرا من العمالة المصرية يسافر إلى إمارة دبى، يقضى بها 14 يوما حجر صحي، وبعدها يطير إلى الكويت، مشيرة إلى أن خلال هذه الفترة أعلنت الكويت غلق مجالها الجوى .
وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، فى مداخلة هاتفية مع محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على قناة النهار، أن مصر لديها شريحة كبيرة من العاملين بدولة الكويت، منوهة إلى أن دولة الكويت اشترطت لعودة العمالة المصرية أن يمر الوافدون عبر دولة ترانزيت منه الإمارات وتركيا وسلطنة عمان، مضيفة أن العمالة المصرية بدأت تتعرض لأزمات، خاصة وأن مدة إقامتهم فى الفنادق كانت مرهونة بـ14 يوما الحجر الصحى، ومع إغلاق المجال الجوى أصبح العمال المصريون يحتاجون لتمديد فترات إقامتهم في الفنادق .
وأشارت إلى أن وزارة الهجرة أعادت تفعيل غرفة العمليات وبدأت في تلقي المناشدات من المصريين، موضحة أن القنصليات المصرية بالخارج ليس لديها صناديق خاصة، ولا يمكن أن تتحمل كل هذه التكلفة الضخمة، لافتة إلى أن الدولة المصرية قررت أن تقدم الرعاية لمواطنيها في الخارج لحين انتهاء فترة الإغلاق 1 يناير .
وأوضحت وزيرة الهجرة أن الوزارة تواصلت مع المستشار مينا زاهر، المستشار القانوني في دبي، لكي يتم تحويل الأموال إليه لتمديد إقامة المصريين بالفنادق، مضيفة أنه تم التنسيق مع مؤسسة مصر الخير، ووزارة التضامن، لتحويل أموال للمستشار مينا زاهر لتمديد إقامة المصريين، مشيرة إلى أنه فى حالة تمديد إغلاق المجال الجوى مرة أخرى بعد 1 يناير المقبل، سيتم التنسيق مع وزارة السياحة، ومصر للطيران لإعادة المصريين مرة أخرى، لأن الدولة لن تستطيع تحمل كل هذه التكلفة لفترات طويلة .
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