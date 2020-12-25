شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: إعادة تفعيل غرفة العمليات لتلقى مناشدات المصريين فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن دولتى الكويت والمملكة العربية السعودية قررتا إغلاق المجال الجوى ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مضيفة أن لكل دولة الحرية الكاملة فى اتخاذ هذه القرارات، ويجب أن يتم احترامها، وما حدث أن عددا كبيرا من العمالة المصرية يسافر إلى إمارة دبى، يقضى بها 14 يوما حجر صحي، وبعدها يطير إلى الكويت، مشيرة إلى أن خلال هذه الفترة أعلنت الكويت غلق مجالها الجوى .

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، فى مداخلة هاتفية مع محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على قناة النهار، أن مصر لديها شريحة كبيرة من العاملين بدولة الكويت، منوهة إلى أن دولة الكويت اشترطت لعودة العمالة المصرية أن يمر الوافدون عبر دولة ترانزيت منه الإمارات وتركيا وسلطنة عمان، مضيفة أن العمالة المصرية بدأت تتعرض لأزمات، خاصة وأن مدة إقامتهم فى الفنادق كانت مرهونة بـ14 يوما الحجر الصحى، ومع إغلاق المجال الجوى أصبح العمال المصريون يحتاجون لتمديد فترات إقامتهم في الفنادق .

وأشارت إلى أن وزارة الهجرة أعادت تفعيل غرفة العمليات وبدأت في تلقي المناشدات من المصريين، موضحة أن القنصليات المصرية بالخارج ليس لديها صناديق خاصة، ولا يمكن أن تتحمل كل هذه التكلفة الضخمة، لافتة إلى أن الدولة المصرية قررت أن تقدم الرعاية لمواطنيها في الخارج لحين انتهاء فترة الإغلاق 1 يناير .

وأوضحت وزيرة الهجرة أن الوزارة تواصلت مع المستشار مينا زاهر، المستشار القانوني في دبي، لكي يتم تحويل الأموال إليه لتمديد إقامة المصريين بالفنادق، مضيفة أنه تم التنسيق مع مؤسسة مصر الخير، ووزارة التضامن، لتحويل أموال للمستشار مينا زاهر لتمديد إقامة المصريين، مشيرة إلى أنه فى حالة تمديد إغلاق المجال الجوى مرة أخرى بعد 1 يناير المقبل، سيتم التنسيق مع وزارة السياحة، ومصر للطيران لإعادة المصريين مرة أخرى، لأن الدولة لن تستطيع تحمل كل هذه التكلفة لفترات طويلة .