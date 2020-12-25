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‎كواليس مشاركة البابا تواضروس فى ترنيمة "ستر العلى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال فيكتور فاروق، منتج ومخرج ترنيمة "ستر العلى"، إن مشاركة قداسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في ترنيمة "ستر العلى"، بمناسبة أعياد الميلاد المجيد، كانت مفاجأة سارة، ولم يحدث من قبل أن شارك البابا في أي أعمال من هذا النوع. 

 

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أنه فى الموجة الأولى من ، قداسة البابا تواضروس تحدث عن الآيات ومزامير كتابية في الكتاب المقدس تتحدث عن الأمان، وأن ربنا يقف إلى جوارنا ضد الأخطار والأوبئة، وأوصى البابا بالصلاة بالمزمور 91 من سفر المزامير، ومن هنا جاءت فكرة ترنيمة "ستر العلي".  

 

وأوضح "فاروق" أن الشاعر كتب كلمات ترنيمة "ستر العلي" من معاني كلمات مزمور 91، منوها أنه تواصل مع سكرتارية البابا تواضروس، ووعدوه بعد انتهاء احتفالات تنصيب البابا بتجهيز موعد للتسجيل والتصوير. وتابع: "البابا تواضروس شخصية متفتحة، واقترحنا عليه خلال افتتاح الاستوديو الجديد في الكاتدرائية أن نقوم بالتسجيل، ووافق على الفور".‎

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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