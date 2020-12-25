شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس مشاركة البابا تواضروس فى ترنيمة "ستر العلى" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال فيكتور فاروق، منتج ومخرج ترنيمة "ستر العلى"، إن مشاركة قداسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في ترنيمة "ستر العلى"، بمناسبة أعياد الميلاد المجيد، كانت مفاجأة سارة، ولم يحدث من قبل أن شارك البابا في أي أعمال من هذا النوع.
وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أنه فى الموجة الأولى من كورونا، قداسة البابا تواضروس تحدث عن الآيات ومزامير كتابية في الكتاب المقدس تتحدث عن الأمان، وأن ربنا يقف إلى جوارنا ضد الأخطار والأوبئة، وأوصى البابا بالصلاة بالمزمور 91 من سفر المزامير، ومن هنا جاءت فكرة ترنيمة "ستر العلي".
وأوضح "فاروق" أن الشاعر كتب كلمات ترنيمة "ستر العلي" من معاني كلمات مزمور 91، منوها أنه تواصل مع سكرتارية البابا تواضروس، ووعدوه بعد انتهاء احتفالات تنصيب البابا بتجهيز موعد للتسجيل والتصوير. وتابع: "البابا تواضروس شخصية متفتحة، واقترحنا عليه خلال افتتاح الاستوديو الجديد في الكاتدرائية أن نقوم بالتسجيل، ووافق على الفور".
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