شكرا لقرائتكم خبر عن المفتى: لم يثبت أن الرسول قتل إنسانا ترك دينه ولا يمكن إجبار أحدا على الاعتقاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إنه يوجد فى التشريع الإسلامي نص صريح على حقوق الإنسان، حيث إن المصدر لحقوق الإنسان هو مصدر ألهى، لافتا إلى أن الفلسفة التى قامت عليها حقوق الإنسان تحتل جانبا عظيما فى الإسلام، كما أن الإسلام جاء لتحقيق حماية النفس الإنسانية والأديان والعقول والأعراض والأموال.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج نظرة مع الإعلامى حمدى رزق على شبكة قنوات صدى البلد، أن سيادة القانون هى المبدأ الذى يجب أن يكون مهيمنا، كما أنه لم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل إنسانا ترك دينه، فلا يمكن إجبار أحدا على الاعتقاد، والإسلام ليس فيه إكراه على المعتقد.

وتابع بأن أبو بكر رضى الله عنه حارب المرتدين لخروجهم على النظام العام، لافتا إلى أن حرية الاعتقاد مساحة متروكة على وسعها ولا يمكن التضييق فيها، كما أن حرية المعتقد مصونة ولا يمكن المساس بها.