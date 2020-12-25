شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: بيج رامى فخر مصر والعرب سنكرمه فور وصوله للمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه سيستقبل ويكرم بيج رامى بطل مستر أولمبيا 2020 فور وصوله المحافظة، مضيفا أن ممدوح السبيعى فخر العرب فى لعبة كمال الأجسام.

وأضاف المحافظ فى بيان اليوم، أن بيج رامى، ابن محافظة كفر الشيخ فخر لأبناء مصر كلها، ولأبناء كفر الشيخ خاصة، متابعا: "كما أن لدينا محمد صلاح فخر العرب ابن محافظة الغربية، لدينا الآن بيج رامى فخر العرب فى لعبة كمال الأجسام ابن محافظة كفر الشيخ".

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن المحافظة شهدت العديد من المشروعات الخدمية لأهالينا خلال هذا العام، واختتمها ابن المحافظة بإنجازه التاريخى رافعا علم مصر عاليا.

يذكر أن رامى السبيعى وُلد عام 1985 بمركز بلطيم بكفر الشيخ، وبدأ مسيرته التدريبية فى ''أوكسجين جيم'' بالكويت عام 2010، وحقق وزن 200 رطل عام 2011، وآمنت دولة الكويت بموهبته وأفردت له الرعاية الكاملة فى صالات التدريب بنادى "أوكسجين جيم"، ليبدأ مشوار تألقه فى رياضة كمال الأجسام، التى لا يتابعها الكثير فى مصر، ورغم توفير دولة الكويت كافة الإمكانيات التى جعلت "Big Ramy" يصل إلى ما عليه الآن، وأصر رامى ممدوح السبيعى على تمثيل اسم مصر فى جميع البطولات التى يشارك فيها، وسجل رامى أول ظهور له على مسرح ''مستر أوليمبيا للهواة'' عام 2012 وكان وزنه 286 رطلا، وحقق المركز الأول، كما فاز ببطولة ''New York Pro'' عام 2013.

ودون رامى أول ظهور له فى البطولة الأكبر ''Mr. Olympia'' عام 2013، وتمكن من إحراز المرتبة الثامنة بين العديد من النجوم، ليتم تصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين، كما شارك السبيعى فى مستر اولمبيا للمحترفين أعوام: 2014 "مركز سابع"، و 2015 "مركز خامس" و2016 "مركز رابع"، وحصل على المركز الثانى عام 2017، ,وحصل على المركز الأول هذا العام 2020 ، وعمل رامى تحت توجيهات مدربه الأمريكى دينيس جيمس، الذى أشاد بالنجم المصرى قائلا: ''إن رأمى لديه الكثير من الإمكانيات ولديه حجم وكتلة كبيرة بشكل لا يصدق.