شكرا لقرائتكم خبر عن لاشين إبراهيم.. رحلة ترسيخ النزاهة (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل عن عالمنا اليوم الجمعة، المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض أحد أيقونات العمل القضائى والانتخابى، الذى وافته المنية داخل أحد المستشفيات الخاصة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا منذ إعلان نتيجة إعادة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب فى 30 نوفمبر الماضي.

ونعى جميع أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات البالغ عددهم 9 قضاة من جميع الهيئات القضائية، الراحل المستشار لاشين إبراهيم، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه وأن يدخله فسيح جناته.

المستشار لاشين إبراهيم، هو أحد أبرز قضاة محكمة النقض والذى يتمتع بالسمعة الطيبة والتزامه فى عمله واحترامه لمن خالطهم، وذيع صيته فى عام 2017 بعد توليه رئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات بالقرار الجمهورى رقم 503 لسنة 2017، حيث أصبح أول رئيس لهيئة وطنية مستقلة لإدارة الانتخابات والاستفتاءات، بعد ان كانت تتولها لجان قضائية.