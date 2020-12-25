متاحف ومواقع أثرية ترى النور فى 2021.. إنفوجراف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات القومية متمثلة فى وزارة السياحة والآثار، التى تعمل بشكل مستمر على إنجاز المشاريع الأثرية، تمهيدًا لافتتاحها خلال العام المقبل 2021، حيث يوجد العديد من المشروعات التى على موعد مع الزوار لمشاهدة عظمة الحضارة المصرية القديمة، وخلال التقرير التالى نستعرض عددًا من تلك المشروعات الجارية فى الوزارة.

متاحف ومواقع ترى النور

متحف المطار

متحف عواصم مصر

مصنع المستنسخات

معبد إيزيس

المتحف القومى للحضارة

المتحف المصرى

طريق الكباش

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