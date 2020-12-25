شكرا لقرائتكم خبر عن مستشارة وزيرة الصحة: الأطقم الطبية أول من يتلقى اللقاح الصينى خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة نهى عاصم مستشارة وزيرة الصحية للأبحاث، إنه يتم حاليا العمل على متابعة نتائج البروتوكولات الجديدة لعلاج أعراض فيروس كورونا على المرضى، والوزارة تتابع يوميا من خلال ملاحظتهم، مشيرة إلى انه دخل حاليًا حوالى 61 بحثا إكلينيكيا مرحلة التجارب على البشر، ومن المتوقع مع الوقت دخول شركات أخرى لإنتاج لقاحات أخرى خاصة بفيروس كورونا.

وتابعت الدكتورة نهى عاصم خلال مداخلة هاتفية فى برنامج مساء dmc، والذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، قائلة إنه من المتوقع بدء التلقيح خلال أيام باللقاح الصينى، والبداية ستكون بالأطقم الطبية ومقدمى الخدمات الطبية بالمستشفيات.

وواصلت مستشارة وزيرة الصحة قائلة: "كان هناك اجتماعا قبل عدة أيام مع وزيرة الصحة لمتابعة فئات معينة من المرضى لتحديد نوع السلالات الموجودة فى مصر وستكون النتائج خلال عشرة أيام على الأكثر".