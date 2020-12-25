شكرا لقرائتكم خبر عن المفتى: لا يجوز للزوجين التجسس على بعضهما وأحكام الإعدام لا علاقة لها بالسياسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن المساحة مشتركة فى الأديان فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والقيم الدينية مقدمة على القيم الإنسانية، موضحا أن كل القيم الدينية ترفض ما يسمى بالحرية الجنسية، لافتا إلى أنه من الخطورة أن نقول إن القيم الإنسانية ستعلو على القيم الدينية.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج نظرة مع الإعلامى حمدى رزق، على شبكة قنوات صدى البلد، أن مهمتنا إبداء الرأى الشرعى فى قضايا الإعدام، كما أن قضايا الإعدام تتم دراستها بدقة متناهية، وندرس قضايا الإعدام ونقرأها بالتفصيل كما أن ضمانات عقوبة الإعدام كثيرة جدا. وتابع: أكثر من 22 شخصا يقرأون ملفات قضايا الإعدام قبل أن تصل إلى دار الإفتاء، كما أن عقوبة الإعدام لا علاقة لها بالسياسة على الإطلاق، كما أن الأحكام القضائية أحكام قانونية ولا تنظر أصلا إلى أسماء المتهمين"، لافتا إلى أن الإعدامات بشكل عام نسبتها قليلة. وأضاف المفتى أنه بعد 2011 حدث خلل وانتشرت جرائم الاغتصاب وجرائم التوك توك، كما أن الشهادة وقول الحق لا علاقة لهما بالديانة، وكاتم الشهادة آثم، ولا ينبغى للأب والأم التدخل فى الحياة الزوجية لأبنائهما، كما لا ينبغى للزوجين التجسس على بعضهما.

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