شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" تعلن تنفيذ مبادرة "التصالح حياة" في قنا والأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يواصل قطار مؤسسة "حياه كريمة" انطلاقه ليصل محافظتى قنا والأقصر، حيث قامت المؤسسة بدفع مبالغ جدية التصالح بمخالفات البناء لـ 29 حالة مستحقة للدعم فى مركز ومدينة أسنا بالأقصر، و17 حالة فى محافظة قنا.

كما أعلنت مؤسسة "حياه كريمة" الانتهاء من استقبال أوراق الحالات المستحقة للدعم من أهالى محافظتى قنا والأقصر، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا ومحدودى الدخل من خلال المساهمة فى دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الاولى بالرعاية فى التجمعات المستهدفة.

وأعلنت مؤسسة "حياة كريمة" استمرار تنفيذ مبادرة "التصالح حياة" فى مختلف محافظات مصر، وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء، بمد فترة التقدم للتصالح فى مخالفات البناء، حتى نهاية العام، وذلك سعيا من كافة جهات الدولة لتقنين أكبر عدد من المواطنين لأوضاعهم.

وكانت المؤسسة قد ضمت 7 محافظات جديدة للمرحلة الأولى من المبادرة، وهم بني سويف، السويس، البحر الأحمر، الشرقية، كفر الشيخ، جنوب سيناء، والإسماعيلية، بالإضافة إلي العشر محافظات الأولي، طبقا لمعيار القري والمراكز الأكثر احتياجا التابعة للمحافظات المذكورة، بالإضافة لاستطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسه "حياة كريمة" عن طريق فرق الرصد الميداني في المحافظات، بالإضافة إلى فحص الرسائل وطلبات المواطنين اللي استقبلتها المؤسسة علي صفحاتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وبذلك تستكمل مؤسسة "حياة كريمة" الخطوات التنفيذية لمبادرة "التصالح حياة" في مرحلتها الأولى والتي ضمت حتى الآن 17 محافظة، وتستمر المبادرة في مرحلتها الأولى حتى نهاية العام، سعياً لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً ومحدودى الدخل، من خلال المساهمة في دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية في التجمعات المستهدفة.

جدير بالذكر أن مبادرة "حياة كريمة" سبق وأطلقتها مؤسسة "حياة كريمة" في 25 سبتمبر الماضى لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً ومحدودى الدخل، وذلك من خلال المساهمة في دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية في التجمعات الريفية المستهدفة، حيث قامت مؤسسة "حياة كريمة" بتوفير 150مليون جنية لتحمل قيمة التصالح في مخالفات البناء بمحافظات المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، مطروح والبحيرة.