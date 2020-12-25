كواليس مداهمة مصنع جبن رومي فاسد في عروس البحر الأبيض المتوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وتمكنت مأمورية من ضبط 44 طن "جبن رومى" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية "عفن ظاهرى"، و 30 طن "ملح سياحات" غير صالح للإستهلاك الآدمى مخصص للأغراض الصناعية ومحظور استخدامه فى الأغراض الغذائية.

كما تم ضبط 1,5 طن "جبن أبيض" بدون مستندات "مجهولة المصدر" تحت التجهيز ، 660 عبوة فارغة مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن مصنع لمنتجات الألبان بمحافظة الإسكندرية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.