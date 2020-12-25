محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى.
وشنت الإدارة حملات عدة استهدفت التصدي للجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الاستثمارى فى البلاد، والجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى، وأسفرت الجهود عن ضبط 5 قضايا.
في المقابل أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 194 قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهي، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".
وتمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط 17 قضية (مطبوعات، مصنفات سمعية وسمعية بصرية).
كانت هذه تفاصيل خبر مباحث الأموال العامة تضبط 5 قضايا و"المصنفات" تضبط 17 قضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.