كان مثالا للإخلاص في العمل.. وزير العدل ينعى المستشار لاشين إبراهيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:
نعى وزير العدل المستشار عمر مروان المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.
وقالت وزارة العدل في بيان لها، اليوم الجمعة، "ببالغ الحزن والأسى ينعى المستشار عمر مروان وزير العدل ومساعدوه والأعضاء والعاملون بالوزارة المستشار الجليل لاشين إبراهيم الذى كان مثالا للإخلاص في العمل ، ويسألون المولى عز وجل أن يغفر له ويتغمده بواسع رحمته".
وتوفى صباح اليوم الجمعة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إثر إصابته بفيروس كورونا.
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