حصاد الطيران المدني في 2020| افتتاح مطارين جديدين وتطوير كبار الزوار بـ"القاهرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أصدرت وزارة الطيران المدني تقريرًا بحصاد عام 2020، مؤكدة أن قطاع الطيران المدني حول العالم يواجه معركة شرسة، أمام تحديات هي الأسوأ على مدار تاريخ صناعة النقل الجوي، ويعد التحدى الأكبر هو مجابهة تداعيات جائحة كورونا.

وأضافت الوزارة في حصادها أنها اتخذت الإجراءات الوقائية والاحترازية، سواء على مستوى المطارات أو وعلى مستوى الطائرات ومواقع العمل المختلفة، للحد من انتشار الفيروس.

وقالت الوزارة إنه رغم تراجع الإيرادات وانخفاض أعداد المسافرين، لم تتوقف عجلة التنمية في القطاع، ولم تتوان الوزارة عن استكمال مشروعات التطوير، وتنفيذ خطة الدولة في النهوض والارتقاء بهذا المرفق.

وتابعت الوزارة بالرغم من الجائحة، تم التعامل ومع صدور قرار رئاسة مجلس الوزراء باستئناف الحركة الجوية للمطارات المصرية أول يوليو الماضي، اتخذت الوزارة حزمة من القرارات تشجيعًا لحركة الطيران والسياحة الوافدة، قررت منح شركات الطيران تخفيضات بنسبة وقدرها 50‎% على رسوم الهبوط والإيواء، و20% مقابل الخدمات الأرضية المقدمة بالمطارات في كل من محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح.

وأشارت الوزارة إلى أن العام شهد افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمطاري "العاصمة" و"سفنكس" الدوليين عبر تقنية الفيديو كونفرنس بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كما افتتح مدبولي برفقه الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، صالة كبار الزوار والمعروفة بصالة 27 بمبنى الركاب رقم (1) بمطار القاهرة الدولي، بعد الانتهاء من أعمال التطوير والصيانة.

وقالت الوزارة إنه تم توفير كافة سبل الراحة والرفاهية بالصالة، وتزويدها بأحدث التقنيات الحديثة في مجال شبكات التواصل والإنترنت مع الحفاظ على الطابع والسمات الحضارية لمطار القاهرة، خاصة أن هذه الصالة من أقدم مباني المطار.

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