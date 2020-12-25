شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل ناعيا الراحل لاشين إبراهيم: كان مثالا للإخلاص في العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت وزارة العدل المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الذى وافته المنية صباح اليوم الجمعة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. وقالت الوزارة فى بيان لها إنه ببالغ الحزن والأسى ينعى المستشار عمر مروان وزير العدل ومساعدوه والأعضاء والعاملون بالوزارة المستشار الجليل لاشين إبراهيم الذى كان مثالا للإخلاص في العمل، ويسألون المولى عز وجل أن يغفر له ويتغمده بواسع رحمته .

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