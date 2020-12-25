شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث المالية: 934 مليار جنيه الحصيلة الضريبية فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رجب محروس، المتحدث باسم وزارة المالية، إن الحصيلة الضريبية فى عام 2020، وصلت إلى 934 مليار جنيه، مشددا على أن هناك اهتماما من القيادة السياسية بنظام الرقمنة داخل الدولة.

وأوضح محروس خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحقيقة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامى أحمد أبو زيد، أن هناك نقلة تكنولوجية متقدمة فى جميع الجهات الحكومية، كما أن هناك ربطى تكنولوجى مع كل من الضرائب والجمارك، من خلال تطور المنظومة الرقمية وهو تحول مصر من النظام الورقى لنظام الرقمى مما يؤدى لحصر الاقتصاد غير الرسمى مع الاقتصاد الرسمى لزيادة الحصيلة الضريبية من خلال التوسع الأفقى.

وذكر متحدث المالية، أن كل مستورد لسلعة أو خدمات من الخارج ستكون عند الإفراج من الدائرة الجمركية تكون البيانات فى التو واللحظة داخل مصلحة الضرائب المصرية، مضيفا أن كل من يمارس نشاط داخل عقار سواء منشأة تجارية أو عقارية تقوم مأمورية الضرائب العقارية بحصرها ليكون فى التو واللحظة بيان نوع العقار الذى يمارس النشاط أو الوحدة السكنية على علم ودراية بذلك.

وأشار إلى أن هناك التزام على أصحاب العقارات بإخبار مصلحة الضرائب على كل وحدة سكنية يتم تأجيرها لأغراض تجارية أو صناعية، مؤكدا أن مصر أول دولة فى الشرق الأوسط تطبق نظام الفاتورة الإلكترونية.

وأوضح أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية بدأ فى 15 نوفمبر على 134 شركة، وفى 15 فبراير المقبل سيتم تطبيقه على 347 شركة، وبنهاية مايو المقبل يتم التطبيق على 2800 ممول، لافتا إلى أنه تم التطبيق على 134 شركة لوجود نظام محاسبى إلكترونى داخل هذه الشركات، حيث أكبر شركات يتم تحصيل منها 80 % من مواد الخزانة من الحصيلة الضريبية.