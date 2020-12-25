شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تشيد بمساعدة العديد من المنظمات والجمعيات للعالقين فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين والخارج، إن العديد من المنظمات والجمعيات الخيرية قامت بالمساعدة فى مسألة العالقين فى الخارج، وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الباز عبر برنامجه آخر النهار المذاع على قناة النهار، أن الوزارة تتابع أوضاع المصريين العالقين بالخارج بسبب توقف حركة الطيران بالتزامن مع تصاعد إصابات كورونا ، متابعة أنها تتابع أوضاع المصريين العالقين فى الكويت والإمارات. وتابعت أن الوزارة تتابع مع غرفة العمليات لحصر الأعداد ومعرفة الاحتياجات وتلقي الاستغاثات من العالقين بالخارج. وكانت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أكدت عدم تلقى أى استغاثات من المصريين فى بريطانيا أو الدول الأوروبية للعودة إلى مصر، بسبب تفشى السلالة الجديدة لفيروس كورونا فى القارة العجوز.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، أن غرفة العمليات لم ترصد أى استغاثات لأى مواطن مصرى فى أوروبا، وتقتصر كل الاستغاثات التى تلقتها الغرفة من الإمارات العربية المتحدة، وبعض الدول العربية، مؤكدة التعامل مع كل الاستغاثات بجدية لحل الأزمة فورا. وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، أن وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، استفادت بشكل كبير من أزمة العالقين فى الموجة الأولى لكورونا فى الفترة السابقة، وأصبح لديها خبرة فى التعامل مع مشكلات المصريين بالخارج متابعة:"غرفة العمليات التى أنشأناها خاصة بأزمة العالقين بسبب أزمة غلق المطارات بسبب فيروس كورونا، ولكن لدى الوزارة قسم الشكاوى للتعامل باستمرار مع أى مشكلة للمصريين بالخارج بجدية".

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